التقية ..تحالف العامري: الجهات التي تقصف المنطقة الخضراء وأماكن أخرى “لانعرفها”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر تحالف الفتح، الاحد (16 حزيران 2019)، بياناً بشأن استهداف المنطقة الخضراء والجادرية وقاعدة بلد بالصواريخ وقذائف الهاون قبل ايام.وعبر التحالف في بيان ، عن “قلقه البالغ من إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية في الأيام القليلة الماضية”، مبيناً أنه “بناء على ما يتوفر من معطيات، فأن هنالك إياد مجرمة عابثة لا تريد الخير للعراق وشعبه تقف خلف إطلاق هذه المقذوفات”.وأضاف أنه “من اجل خلط الأوراق والتأثير على الواقع الأمني المستتب ولرفع مستوى التوتر في المنطقة، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذه الاعمال الإجرامية فاننا نقف مع الحكومة واجهزتها الأمنية لملاحقة الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم.”وأكد البيان، أن “العراق سيبقى آمناً بحشده واجهزته الأمنية ووعي الشعب وتوجيهات المرجعية الدينية”.وكانت هيأة الحشد الشعبي، قد أصدرت الجمعة (14 حزيران 2019)، بيانا حول حادثتي إستهداف قاعدة بلد الجوية ومنطقة الجادرية، مستنكرة ما وصفتها بالاعمال غير المسؤولة.