التكتك … الجكسارة السلحفاة … الارنب بقلم عبد الرزاق الامير

اجيال سمعت القصة الماثورة عن سباق السلحفاة والارنب الذي كان مزهوا بنفسه لسرعته حتى وصل به الحد للتكبر على مخلوقات الغابة ومكوناتها.

تكبره واستهانته بالمكونات افقدته روح المثابرة وجعلته ينكسر ويخسر امام اصغر وابطأ هذه المكونات وهي السلحفاة.

هكذا اصبح حكام العراق فقدوا مثابرتهم ونسوا ما وعدوا شعبهم في حملاتهم الانتخابية ، سيطروا واستولوا على مقدرات الشعب حتى اصبح لا يقوى على مجابهتهم، ليتفاجئوا بجيل وفئة لم تخطر على بالهم لقصر نظرهم .

انهم جيل التكتك .. فقراء نحتوا صخر الحياة بايديهم ، فتحوا عيونهم ليجدوا انفسهم يعيشون في هذا الزمن ، لم يحصلوا على فرص لاكمال تعليمهم ومنهم لم يكمل دراسته الابتدائية ولكنهم يعرفون كيف يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ويفهموا الامور كيف تدور، عملوا في شتى المجالات في خدمات النظافة والصرف الصحي والبسطيات وبيع العلاليك النايلون ، ولكنها لا تغني ولا تسمن، من استطاع منهم الوسيلة تملك تكتك سواء مما جمعه من مال بسيط او بالتقسيط او بالفايز وهم فتية يانعون.

هؤلاء الفتية لم يخرجوا من مناطقهم سابقا ولكن بعد التكتك الذي هو مصدر لرزقهم والوسيلة الوحيدة لترفيههم تمكنوا من الوصول و رؤية المناطق الفارهة التي يشغلها فراعنة العصر الذين لا يرغبون بتجول التكتك بين ازقتهم في الجادرية والمنصور تعاليا وتكبرا خوفا من ان يخدش احدهم سيارته الجكسارة ، فسنوا القوانين والتعليمات التي تمنع هذه التكتك من الوصول لهذه المناطق واطلقوا عليه قانون المرور الجديد، ليتجنبوا ان يفكر ابو التكتك بالفارق الهائل بين قصورهم وبين بيوت التجاوز والصفيح . حيث اتُّهِموا بالاستهتار والعشوائية والتخلف ومن اتهمهم كان هو السبب فيها.

واليوم ثار التكتك ليطارد الجكسارة التي تحاول ان تهرب ، ويحاول اصحابها ان يستسمح اصحاب التكتك ويحاولوا ان يعزفوا على اوتار ناعمة من خلال الفضائيات بانهم لم يعرفوا معاناتهم سابقا وليعطوا الوعود الكاذبة والاحتيال مرة اخرى من خارج حدود الوطن وبفترة اسبوعين بوضع كافة الحلول لمشاكلهم مستهينين بعقول اصحاب التكتك برمي الفتات من الخبز هنا وهناك، الحلول التي هي كلام في كلام لن يستطيعوا تنفيذها، اين كنتم منذ أكثر من خمسة عشر عام… الغلبة اليوم للتكتك.

بقلم/ عبد الرزاق الامير