التميمي:شركة “رصينة” ستقوم بفحص الوسط الناقل لبيانات العملية الانتخابية

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- شبكة اخبار العراق
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إيران: الانتخابات العراقية ستكون “نزيهة”بوجود حشدنا الشعبي ومرجعية السيستاني !!
صالح لحجرف:استقرار العراق يعزز من أمن المنطقة
نائب يطالب بإجراء 9 تعديلات على قانون الموازنة قبل التصويت عليه
هيكي لمسرور: بلادي ستدعم التوصل إلى إتفاق بين بغداد وأربيل
حزب بارزاني ينتقد طلب الحكومة من مجلس الأمن الإشراف على الانتخابات القادمة
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نائب يطالب بإجراء 9 تعديلات على قانون الموازنة قبل التصويت عليه
الموانىء العراقية تتعاقد مع شركة أمنية أجنبية لحماية “الحرم الكمركي”
حزب طالباني يستعد للتعامل الفردي مع بغداد دون الرجوع لحكومة البارزاني
الحجرف يؤكد على الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
مسؤول محلي:مليار و200 مليون دينار شهرياً تدخل إلى كربلاء دون معرفة أبواب صرفها
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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