التميمي:وزيري الموارد المائية الحالي والسابق أمام القضاء بهدر المياه

التميمي:وزيري الموارد المائية الحالي والسابق أمام القضاء بهدر المياه
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاربعاء، عن نقل دعوى قضائية ضد وزيرين احدهما سابق الى محكمة جلولاء.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث  صحفي،ان” الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزيري الموارد المائية السابق والحالي مستمرة في اروقة القضاء العراقي”، مبينا أن “المدعي العام قرر نقلها الى محكمة جلولاء كونها ضمن الاختصاص المكاني لكونها ضمن محيط سد حمرين”.واضاف التميمي،ان” الدعوى الاولى ضد وزير الموارد المائية السابق تتعلق بهدر المياه في سدود ديالى اما الدعوى الثانية ضد الوزير الحالي فتتعلق بقراره بحرمان المحافظة من الخطط الزراعية التي ادت الى اضرار كبيرة والمطالبة بصرف تعويضات مجزية”.واشار الى انه “ينتظر من القضاء العراقي قرار خلال الاسابيع القادمة خاصة وان الملف متعلق بمصادر رزق الاف المزارعين وسيعطي اجابات عن اسباب هدر المياه في السنوات الاخيرة”.

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