التوقيع على إتفاق رباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات في الطاقة والنقل

التوقيع على إتفاق رباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات في الطاقة والنقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، ووزير الطاقة والبنى التحتية الاماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، الى العاصمة بغداد.وقال مصدر مطلع ، إن “وزيرا المواصلات القطري والطاقة والبنى التحتية الإماراتي وصلا إلى بغداد لتوقيع اتفاقٍ رباعي مع العراق وتركيا”. واشار الى أن “الاتفاق الرباعي لوضع أسس المباشرة بمشروع طريق التنمية”.وفي وقت سابق، اشارت مصادر حكومية الى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق ستبحث مشروع “طريق التنمية”، بحضور وزيري النقل من دولتي قطر والإمارات، تمهيداً لعقد اتفاق رباعي.

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