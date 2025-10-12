التوقيع على ثلاثة اتفاقيات دوائية مع الشركات الإيرانية

 بغداد/ شيكة أخبار العراق- جرت، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات مبادئ مع شركات إيرانية المعنية بتكنولوجيا الصناعات الدوائية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المستعصية الأخرى.وجرت المراسم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، و الولائي وزير الصحة صالح الحسناوي مع ممثلي الشركات، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني.ولم تذكر اسماء الشركات الايرانية في بيان المكتب.

