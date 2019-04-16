التوقيع على مشروع قطار بغداد المعلق

التوقيع على مشروع قطار بغداد المعلق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركتين فرنسية وكورية لتنفيذ قطار بغداد المعلق.وذكر بيان لمكتب الجزائري ، ان “الاخير وقع مذكرة تفاهم مشتركة مع شركتين فرنسية وكورية لتنفيذ قطار بغداد المعلق”، لافتا الى ان “هذه المذكرة ستعطي صورة اخرى تعكس اهتمام المحافظة بالجوانب الاستشارية واعادة التفاوض مع الشركتين من الجانب الفني والتجاري والمصرفي”.واضاف، ان “حكومة بغداد المحلية حريصة على اكمال هذا مشروع القطار المعلق كونه مدرج ضمن البرنامج الحكومي”.واشار الجزائري بسحب البيان الى ان “الحكومة المحلية ووزارة النقل امانة العاصمة هي الجهات المسؤولة والراعية لهذا المشروع لكون المحافظة هي الجهة المستفيدة التي  خصصت الاموال لأكمال المشروع”.
وشدد الجزائري على ان “مشروع القطار المعلق على درجة عالية من الأهمية لمحافظة بغداد لانه سيحقق نقلة نوعية في مجال النقل لأهالي العاصمة”.
واوضح ان “تنفيذ مشروع القطار المعلق سيكون على عدة مراحل، تشمل المرحلة الاولى اكثر من 21كم، ونقطة انطلاقة من المحطة العالمية باتجاه جانبي الكرخ والرصافة، وبواقع  14محطة”.
ودعا محافظ بغداد الشركات العالمية الاسثمارية الرصينة في كافة المجالات للتواجد في العراق عموما ومحافظة بغداد خصوصا واستثمار الاستقرار الامني الذي يعتبر رسالة اطمئنان للجميع”.
ولفت محافظ بغداد الى ان “الفريق الفني للمحافظة متواصل مع الجهات الاخرى المتمثلة بوزارة النقل والتخطيط والمالية والامانة، من اجل سرعة المباشرة بهذا المشروع وعدم تعطيله”.
 وطالب الجزائري،  وزارة المالية والوزارات الساندة بالتعامل “بجدية مع مشروع القطار المعلق لانه يحظى باهمية بالغة من قبل حكومة بغداد المحلية”

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