التيار الصدري:إخراج القوات الأمريكية من أولوياتنا

التيار الصدري:إخراج القوات الأمريكية من أولوياتنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في التيار الصدري عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاحد، عدم امكانية العودة من القرار العراقي بشان سحب القوات الاميركية من العراق، مبينا ان لدينا ملف كامل حول خروقات السفارة الامريكية سنسلمه للكاظمي،وقال الزيادي  في تصريح متلفز ، انه ” لا توجد جهة عراقية تستطيع الدخول للقواعد الاميركية وكشف محتوياتها ونحن  نواجه مشكلة مع القواعد ومخازنها “.واضاف ان ” لدينا ملف كامل حول خروقات السفارة الامريكية سنسلمه  لرئيس الوزراء مصطفىى الكاظمي وهو من سيتحمل مسؤولية الحد من خروقات السفارة باعتباره رئيس وزراء”.وتابع الزيادي ان “قرار اخراج القوات الاجنبية واضح ولارجعة فيه و يجب ان يكون محور زيارة الكاظمي لامريكا هو جدولة خروج قواتها”.

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