التيار الصدري:إيران دولة”قومية” وليست إسلامية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
اجتماع فني بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
السامرائي والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق وروسيا
وزارة الكهرباء:رغم دفع (4) مليارات دولار مقدما لإيران مقابل توريد الغاز لكنها لم تلتزم بالإتفاق
المالية النيابية:60 تريليون دينار رواتب موظفي الدولة في موازنة 2023
الحلبوسي يؤكد على أهمية إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اجتماع فني بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
اليوم ..سعر صرف الدولار يقف عند 157000 دينار
وزارة الكهرباء:رغم دفع (4) مليارات دولار مقدما لإيران مقابل توريد الغاز لكنها لم تلتزم بالإتفاق
المالية النيابية:60 تريليون دينار رواتب موظفي الدولة في موازنة 2023
الحلبوسي يؤكد على أهمية إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
-
- اذاعة INN