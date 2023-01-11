التيار الصدري:إيران دولة”قومية” وليست إسلامية

التيار الصدري:إيران دولة”قومية” وليست إسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في التيار الصدري عصام حسين، الأربعاء، إنه “لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء  السفير العراقي لدى طهران”، معتبراً أن “هذا الأمر يعتبر ضوء اخضر لأنصار وموالي ايران في العراق لشن حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة”.وبين حسين ان “إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور الى القضايا الاقتصادية والاستثمارية، ولهذا هي تشن هجمات وتصعد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي”.وأضاف أن “ايران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي، ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد ان يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية”.وختم القيادي في التيار الصدري قوله إن “إيران على مدى 40 عاما تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية”.واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی استخدام اسم وصفته بأنه “مزور”، في بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة حاليا في مدينة البصرة.

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