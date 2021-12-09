التيار الصدري:اجتماع زعماء الإطار التنسيقي مع الصدر بعد المصادقة على النتائج الانتخابية

التيار الصدري:اجتماع زعماء الإطار التنسيقي مع الصدر بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي , الخميس , عن تأجيل لقاء الاطار التنسيقي مع التيار في الحنانة الى ما بعد المصادقة على المصادقة على نتائج الانتخابات, مؤكدا ان قرار المحكمة سوف لن يتأخر الى ما بعد الـ15 من الشهر الجاري.وقال المسعودي في تصريح صحفي , ان “تأجيل اجتماع الحنانة كان برغبة الجميع والمباشرة بعقد اجتماعات سيكون بعد اعلان قرار المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “أي لقاء يجري على مستويات اقل من لقاء الزعامات بين التيار والاطار مجرد اجتماعات تحضيرية”.وأضاف ان “الاجتماع المقبل بين التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي سيعقد بعد اعلان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالمصادقة على نتائج الانتخابات”, مؤكدا ان “قرار المحكمة الاتحادية سوف لن يتأخر الى ما بعد الـ15 من الشهر الجاري”.

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