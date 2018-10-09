التيار الصدري:استمرار حكومة عبد المهدي مرهون بتطبيق البرنامج الحكومي

التيار الصدري:استمرار حكومة عبد المهدي مرهون بتطبيق البرنامج الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الثلاثاء، أن حكومة عادل عبد المهدي سوف لن تستمر في حال عدم تطبيق البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء بناء على مواصفات لا يحملها سواه.وقال الربيعي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ، إن “اختيار عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء بناء على مواصفات لا يحملها سواه، أهمها الاستقلالية والكفاءة والخبرة”، مبينا أن “الكتل السياسية تنتظر منهاج عبد المهدي الحكومي الذي بموجبه تتحدد الأولويات لديه”.ورداً على سؤال حول تنازل التيار الصدري عن حقه الانتخابي، ممثلاً بتحالف سائرون وترك المجال لعبد المهدي لاختيار وزراء مستقلين، قال الربيعي إن «هذا القرار يعبر عن رؤية مقتدى الصدر الإصلاحية، ورغبته في إعطاء المجال التام لرئيس الوزراء، للإتيان بوزراء تكنوقراط ومستقلين”.ولفت الربيعي إلى أن “الصدر وعبر تغريداته، منح عبد المهدي عاماً كاملاً لكي يطبق البرنامج الحكومي الذي أمده أربع سنوات، والذي لا بد من أن تتبين خلال سنة ملامح تطبيقه ورؤيته، وفي حال وجدنا أن الاصلاح ما زال شاسعا بين الشعارات والتطبيق، فإن الحكومة لن تستمر”. 

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