التيار الصدري:الانتخابات ستجري في موعدها

التيار الصدري:الانتخابات ستجري في موعدها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التيار الصدري ازاد حميد شفي ، الثلاثاء ، أن الانتخابات النيابية المبكرة ستجري بوقتها رغم بعض المشاكل والمعوقات تنفيذا لامر مقتدى الصدر، مشيرا الى انه لا توجد إلى ألان أي مؤشرات تدل على تاجيل الانتخابات .وقال في تصريح صحفي، إن “الحكومة وبعض القوى السياسية الكبيرة مصرة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل رغم وجود بعض المشاكل والمعوقات ومنها تصويت الخارج وعدم اكتمال توزيع البطاقة البايومترية”.وأضاف أن “بعض القوى السياسية تواصل مساعيها للضغط على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتا إلى أن “الحكومة أبلغت مجلس النواب انها ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق المواعيد المحددة”.وكان عضو مجلس النواب عامر الفايز أكد  في تصريح وقت سابق، ان تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في تشرين الأول المقبل سيصب في صالح الحكومة الحالية ، لافتا إلى أن امريكا تدعم الحكومة وتسعى لاطالة عمرها. 

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