التيار الصدري:الحلبوسي “متعمد”في تعطيل قانون الانتخابات لكي يبقى لغاية 2022

التيار الصدري:الحلبوسي “متعمد”في تعطيل قانون الانتخابات لكي يبقى لغاية 2022
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم نائب عن كتلة سائرون المدعوة من التيار الصدري، السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ”تعطيل” إقرار قانون الانتخابات بهدف البقاء في منصبه.وقالت النائب رياض المسعودي، في حديث صفي، إن “الحلبوسي يعطل اقرار تعديل قانون الانتخابات من أجل البقاء بالمنصب وعدم إجراء الانتخابات المبكرة”.وأشار إلى أن “مطالبة الحلبوسي بأجراء الانتخابات المبكرة أمر مستغرب منه، ولا توجد نية سياسية حقيقية بإجرائها”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن قبل أسبوع تحديد يوم 6 يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعموم البلاد.ولاقت هذه الدعوة ترحيب غالبية القوى والمسؤولين من بينهم الحلبوسي الذي دعا إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي حددها الكاظمي.وقال المسعودي إن “أغلب الكتل السياسية تتحدث عن تأييدها لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا إنها بالحقيقة غير راغبة بإجرائها وتصريحاتها إعلامية فقط”، مشدداً على “ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على ملحق قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر الانتخابية”.ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.ورغم تحديد موعد الإنتخابات المبكرة، إلا أن البرلمان لم يشهد أي تحرك لاستئناف جلساته بغية مناقشة استكمال تشريع القانون.

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