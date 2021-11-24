التيار الصدري:القوى الولائية وراء الإساءة الدولية لسمعة العراق

التيار الصدري:القوى الولائية وراء الإساءة الدولية لسمعة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو التيار الصدري عصام حسين، اليوم الأربعاء، أن الكتل التي تتحدث عن وجود تزوير في الانتخابات وعن فوضى قادمة في البلاد هي في الواقع تعطي اشارات للمجتمع الدولي بأن العراق قلق أمنياً وهذا ما يعزز بقاء القوات الأجنبية.وقال حسين في تصريح صحفي: إن “ليس جميع الدول التي فيها بعثات للأمم المتحدة وانما فقط في الدول القلقة امنياً وبعض الدول الأخرى لذلك يجب ايصال رسالة إلى دول العالم أن العراق بلد قوي وقادر على إدارة ملفاته الاقتصادية والأمنية والعسكرية”.وأضاف ان “الخاسرين دائماً ما يذهبوا بعيداً في ايصال رسائل عن العراق بأنه بلد غير مستقر وفيه تهديدات أمنية ومتجه نحو الفوضى”، لافتاً إلى أن “هذه تعتبر رسائل إلى المجتمع الدولي بأن عليهم البقاء في العراق”.وتابع حسين، أنه “لم يثبت حصول التزوير في الانتخابات العراقية كما ان هنالك تأييد واعتراف دولي بالانتخابات العراقية وهذا يعتبر شيئاً جيداً في مسار العملية السياسية للمرحلة المقبلة”.

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