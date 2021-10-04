التيار الصدري:المناصب في حكومتنا القادمة ستوزع وفقاً للمحاصصة

التيار الصدري:المناصب في حكومتنا القادمة ستوزع وفقاً للمحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب من التيار الصدري رياض غالي , الاثنين , ان مبدأ توزيع المناصب الرئاسية الجمهورية والوزراء والبرلمان  باقي المناصب المهمة مفروض وسوف لن يطرأ عليه أي تغيير وذلك للحفاظ على استقرار البلاد والابتعاد عن الفوضى والتقسيم .وقال غالي, ان ” المشهد السياسي العراقي معقد داخليا وخارجيا نتيجة تعدد القوى السياسية ولايسمح باستحواذ الأغلبية السياسية واقصد بها القوى السياسية الشيعية القادرة ديمقراطيا بالتربع على جميع المناصب الرئاسية لكونها تمتلك بحدود 180 مقعد مجتمعة ” .وأضاف ان ” مبدأ التوازن بتوزيع الرئاسات الثلاث على المكون الشيعي والسني والكردي هو الطريق الذي يجنبنا من حدوث فوضى واضطرابات وربما قد نجر الى تقسيم البلاد”، مؤكدا ان “المشهد السياسي باق على ما هو عليه لاربع سنوات جديدة قادمة” .

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