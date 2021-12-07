التيار الصدري:بلاسخارات بحثت مع الصدر الرؤية الدولية في تشكيل الحكومة المقبلة

التيار الصدري:بلاسخارات بحثت مع الصدر الرؤية الدولية في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح التيار الصدري، الثلاثاء، أن زيارة جينين بلاسخارت إلى مقتدى الصدر في الحنانة، للبحث حول تشكيل الحكومة المقبلة. وقال المسعودي، في حديث صحفي، إن “الزيارة تأتي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وسماع رؤية الصدر، بشكل مباشر، وكذلك طرح رؤية الأمم المتحدة والرأي الدولي، للخروج من هذه الأزمة التي افتعلها الإطار التنسيقي”.  وأضاف، أن “بلاسخارت تحمل في جعبتها جملة خيارات وطروحات، للوصول إلى نتائج قبل إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أنها “بدأت جولتها في البيت الشيعي، قبل عقد لقاءات مع الأطراف الأخرى”.وأشار المسعودي، إلى أن “الرد العنيف الذي جوبهت بها إحاطة بلاسخارت من بعض الأطراف جاء لعدم قناعة ممثلة الأمم المتحدة بالدفوعات والطعونات التي قدمها الإطار التنسيقي ورأتها غير كافية وغير جدية.

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