التيار الصدري:ترميم البيت الشيعي بتوجيه من خامئني ملزم التنفيذ

التيار الصدري:ترميم البيت الشيعي بتوجيه من خامئني ملزم التنفيذ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى تحالف سائرون , السبت , تخليه عن دعوة  مقتدى الصدر بترميم البيت الشيعي وان موقفها مازال ثابتا , مبينة ان الفكرة قد فهمت بالخطا وان عدم تفاعل بعض القوى الشيعية معها لمصالح انتخابية .وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي , ان ” تحالف سائرون مازال موقفه ثابتا ولن يتراجع عن فكرة زعيم التيار مقتدى الصدر بلملة البيت الشيعي  تنفيذا لتوجيه خامئني” , عادا ” طرح المبادرة بانها ليست ضيقة وانها انطلاقة للملة البيت العراقي بشكل أوسع الا ان بعض الأطراف السياسية قد فهمتها خطا ” .وأضاف المسعودي، ان ” عدم تفاعل القوى السياسية الشيعية مع دعوة البيت الشيعي جاءت لأغراض انتخابية وقد تم استهدافها باشكال عدة”.وكان السياسي العراقي نديم الجابري كشف في وقت سابق، عن تخلي التيار الصدري عن خيار ترميم البيت الشيعي الذي طرحه  الصدر مؤخرا.

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