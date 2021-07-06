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نائب:البطاقات الإلكترونية الانتخابية تباع في الشارع وحكومة الكاظمي فاسدة
مفوضية الانتخابات تستبعد فلاح النقيب من السباق الانتخابي
التيار الصدري:جعفر الصدر سيرفض ترشيحه لرئاسة الوزراء
السفير الأمريكي:العراق يحتاج إلى إرادة حقيقية في مكافحة الفساد
المالية النيابية:الكاظمي تتلاعب به الأحزاب مثل الكرة وورقته البيضاء” قشمريات”
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نائب:البطاقات الإلكترونية الانتخابية تباع في الشارع وحكومة الكاظمي فاسدة
المالية النيابية:الكاظمي تتلاعب به الأحزاب مثل الكرة وورقته البيضاء” قشمريات”
وزارة الدفاع ” راح تعزل”..بيع أراضي تواجد قطعاتها إلى الشركات الاستثمارية!
بأمر الصدر الكاظمي يوافق على إقالة وزير الكهرباء
القانونية النيابية:ثغرات في “آليات”عمل المصارف العراقية ودوائر وزارتي المالية والتجارة
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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