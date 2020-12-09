التيار الصدري:حراك لعقد اجتماع لزعماء الأحزاب الشيعية “لتلبية” دعوة الصدر!

التيار الصدري:حراك لعقد اجتماع لزعماء الأحزاب الشيعية “لتلبية” دعوة الصدر!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، وجود حراك لعقد اجتماعات تضم قادة الصف الأول من القوى الشيعية، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار، مقتدى الصدر، لترميم “البيت الشيعي”.وقال حاكم الزاملي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكا يجري على الأرض من اجل تطبيق وترجمة دعوة زعيم التيار الصدري لترميم البيت الشيعي من خلال عقد لقاءات تضم قادة الصف الاول من الكتل السياسية الشيعية”.وأضاف الزاملي: “ليس هناك اي خطوط حمراء تجاه اي شخصية من القوى السياسية الشيعية”، مبيناً أن “كل قادة تلك القوى مدعوه لحضور هذا الاجتماع في حال تم عقده بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة”.وأكد القيادي في التيار الصدري، أن “كل القوى السياسية والشعبية الشيعية ومن مكونات اخرى رحبت ودعمت دعوة الصدر،.واستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، رسول أبو حسنة، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، توصل القيادات السياسية الشيعية إلى رؤية موحدة للدخول في تحالف انتخابي أو توحيد الموقف الشيعي. 

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