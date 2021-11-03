التيار الصدري:حزب بارزاني يتعامل مع الأحزاب بطريقة دبلوماسية

التيار الصدري:حزب بارزاني يتعامل مع الأحزاب بطريقة دبلوماسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في التيار الصدري عصام حسين ،الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه “لم يعطي الحقيقة كاملة في ما يخص “الخطوط الحمراء” بشأن التحالفات لتشكيل الحكومة.وقال عصام في تصريح صحفي ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني دبلوماسي ويعطي نصف الحقيقة ” مبيناً ان ” جميع الكتل ليس ليديها خطوط حمراء ولكن هناك افضلية”.وأضاف ان “تصريحات الحزب الديمقراطي بانه ليس لديهم مشكلة مع أي شخصية ترشح لرئاسة الوزراء هي تصريحات دبلوماسية وليست حقيقة كاملة”.وأشار الى ان “جميع الكتل والتحالفات ليس لديها لديها خطوط حمراء فيما يخص رئاسة الوزراء ولكن هناك افضلية لاختيار شخصية رئيس الوزراء”.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام في وقت سابق، انه “ليس لدينا خطوط حمراء ونحن مع وجود تفاهمات واتفاقات في البيت الشيعي ولا مانع لدينا من وجود أي اتفاقات او حوارات مع الصدر والمالكي”.

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