التيار الصدري:دفاع الإطار عن القضاء الفاسد لمنع كشف المستور

التيار الصدري:دفاع الإطار عن القضاء الفاسد لمنع كشف المستور
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال صالح محمد العراقي، في بيان صدر اليوم، إن “أبواق السلطة تعالت ضد الثورة”، متوعدا “سأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا”.وأضاف أن تلك “الأبواق” تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، مجملاً الأسباب إلى  “خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا إستثناء”.وقال “الوزير” أيضاً إن “(الإطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة”، لافتا إلى أن “سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية”.كما رجح بأن “يكون سقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم إن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم”، مضيفاً “إنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه”.وأشار إلى أن “أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر (للأطار)” وفق تعبيره.

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