التيار الصدري:سنكون تحت لواء البيت الشيعي خدمة لمشروع المقاومة!

التيار الصدري:سنكون تحت لواء البيت الشيعي خدمة لمشروع المقاومة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد التيار الصدري , الخميس , بانه ذاهب إلى الاستجابة للطلب الإيراني بإحياء البيت الشيعي وتشكيل حكومة توافقية وليس “أغلبيىة” مثل ما اعنلنه الصدر سابقا، وقال القيادي في التيار رياض المسعودي في حديث صحفي، إن التيار الصدري لايستطيع العيش خارج البيت الشيعي وهو ذاهب بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي لتوزيع المناصب بين الفائز والخاسر في الانتخابات، وأضاف المسعودي،ان مرشح رئيس الحكومة المقبلة ليس ” صدريا قحيا” بل سيأتي أسمه من قبل قوى الإطار التنسيقي وبتصويت الجميع بما فيها التيار الصدري، وتابع، المهم هو تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب .

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