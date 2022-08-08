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مصادر سياسية:حزب الحلبوسي ليس مع مطلب الشعب في تعديل الدستور
حزب بارزاني يدعو الكتل السياسية إلى تقديم التنازلات لحل الأزمة
ائتلاف الوطنية:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية قبل إجراء الانتخابات
مصدر سياسي:حراك استباقي لحزب الحلبوسي في الانبار استعدادا للانتخابات المقبلة
العراق والفاتيكان يؤكدان على تعزيز حوار الأديان
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التيار الصدري:شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني “إطارية”
زيدان وعلاوي يبحثان الإشكاليات القانونية في عقود مصرف الرافدين مع القطاع الخاص
حراك الجيل الجديد يطالب بغداد بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة البارزاني التعسفية
وزارة البيئة:10 مليارات دينار خسارة العراق عن كل يوما عاصفا مترب
صالح:الصندوق السيادي سيكون تحت إدارة “البنك المركزي”
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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