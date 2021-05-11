التيار الصدري:على السفير البريطاني أحترام “السيادة” العراقية

التيار الصدري:على السفير البريطاني أحترام “السيادة” العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر التيار الصدري، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، بياناً رد فيه على السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، حول إجراء الانتخابات النيابية في العراق.وذكر التحالف في بيان رسمي، أنه “اطلع التيار الصدري على تصريحات السفير البريطاني في العراق والتي قال فيها (ان البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات)”.وأضاف البيان: “نؤكد رفضنا التام لهكذا تصريحات غير موفقة وتمثل تدخلا  في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها ابدا، وان موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي اكدت في اكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول القادم”.وتابع البيان: “على جميع اعضاء السلك الدبلوماسي لكل الدول المتواجدة في العراق ان يحترموا السيادة العراقية وألا يتدخلوا في الشأن العراقي وأن يلتزموا بالسياقات الدبلوماسية المعمول بها في كل دول العالم من اجل ان تكون العلاقات مبنية على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول”.

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