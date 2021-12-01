التيار الصدري:على القوى الولائية المعترضة على النتائج الانتخابية الذهاب إلى المعارضة

التيار الصدري:على القوى الولائية المعترضة على النتائج الانتخابية الذهاب إلى المعارضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء، على ان الحكومة المقبلة هي أغلبية وطنية وليست توافقية مثل ما تطالب بها القوى الولائية ، وقال القيادي في التيار، عصام حسين، في تصريح صحفي، إن “االتيار الصدر مصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وسنشكلها بسهوله ، وستدار الدولة  خلال المرحلة المقبلة بكل اريحية، بسبب وجود الاغلبية السياسية”.وأضاف أن “القوى المعترضة على النتائج عليها الذهاب الى المعارضة .

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