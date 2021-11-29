التيار الصدري:على قوى الإطار التنسيقي حسم أمرها بالذهاب إلى المعارضة السياسية

التيار الصدري:على قوى الإطار التنسيقي حسم أمرها بالذهاب إلى المعارضة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه التيار الصدري، اليوم الاثنين، رسالة جديدة الى الإطار التنسيقي المعترض على النتائج الانتخابية .وقال القيادي في التيار عصام حسين، في حديث صحفي: انه “على قوى الإطار التنسيقي حسم أمرها والرضوخ لمخرجات العملية الانتخابية في ظل عدم تقديمهم لما يدعم ادعائهم حول عدم نزاهة الانتخابات، فهم حتى اللحظة لم يقدموا دليلا واحد حول تزوير الانتخابات”.واضاف حسين ،عليهم اختيار المعارضة السياسية، فهم حتى اللحظة بلا موقف واضح وثابت”.

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