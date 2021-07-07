التيار الصدري:لا أحد يستطيع إقالة وزرائنا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن التيار الصدري محمد الغزي، الاربعاء ،انه لاحد يستطيع إقالة وزرائنا ، فيما اكد ان كتلته هي الوحيدة التي لم تطلب من رئيس الحكومة أي مناصب وزارية.واوضح الغزي خلال حديث تلفزيوني ، ان التيار الصدري مازال متمسكا بالحصول على رئاسة الوزراء في الدورة الانتخابية المقبلة.واضاف، “لدينا مشروع سياسي اقتصادي امني متكامل ومرشح لرئاسة الحكومة لن نطرحه حاليا خوفا عليه من الاغتيال.وتابع، “كان بإمكان التيار الصدري الحصول على رئاسة الحكومة الحالية لكن الامور كانت غير مهيئة لتسنم المنصب”.ودعا الغزي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مراقبة استغلال آليات الدولة لأغراض انتخابية، متوقعا أن يكون الوضع الأمني اهدأ خلال الانتخابات المقبلة.