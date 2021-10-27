التيار الصدري:لا عودة للمحاصصة وعلى الكتل الشيعية الخاسرة أن تدرك ذلك

التيار الصدري:لا عودة للمحاصصة وعلى الكتل الشيعية الخاسرة أن تدرك ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي، اليوم الاربعاء، عن سيناريو التحالفات السياسية الجديدة، فيما حدد اسباب تأخر اكمل تلك التحالفات السياسية.وقال المسعودي في تصريح تصحفي، إن “قضية التحالفات السياسية التي تتبع كل انتخابات، تستمر لأكثر من 6 أشهر، لكن قضية الرؤية السياسية الان والائتلافات باتت محسومة وواضحة للجميع، إلا أن ما يؤخرها هو عدم استكمال النتائج وعرقلة عملية الإسراع بها من قبل بعض القوى السياسية، وبالتالي فان القضية ليست سهلة”.واضاف أن “بعض الكتل تحاول عرقلة العملية ظنا منها بأن لديها إمكانية العودة لتشكيل حكومة محاصصة وترضيات، وهذا لا يمكن القبول به إطلاقا، فإن هذا يعني العودة الى السنوات السابقة وكأن الانتخابات لا أهمية لها”، مشددا أن “على الجميع إدراك حقيقية وجود خارطة جديدة بعد كل انتخابات، بعيدا عن العراقة والتجربة، بل إن عدد المقاعد هي من تبين الثقل والوزن في الساحة، وعلى البعض أن يقتنع بهذا الأمر، لكن الحرس القديم غير مقتنع بعملية التغيير في الخارطة السياسية”.  

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