التيار الصدري:لا عودة للمحاصصة وعلى الكتل الشيعية الخاسرة أن تدرك ذلك

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- شبكة اخبار العراق
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الأكاديميين العراقيين:المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية (6)مواد من قانون معادلة الشهادات
البنك المركزي:نسعى لزيادة الحجم الاحتياطي من العملة الصعبة
الخارجية: تسليم (38) طفلا من أطفال الدواعش إلى اذربيجان
وزارة النفط:(16) مليار دولار إيرادات بيع النفط ضمن موازنة 2021
التيار الصدري: موضوع تشكيل الحكومة سابق لأوانه
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البنك المركزي:نسعى لزيادة الحجم الاحتياطي من العملة الصعبة
وزارة النفط:(16) مليار دولار إيرادات بيع النفط ضمن موازنة 2021
التحالف الدولي:المانيا تتبرع بـ “مليون” يورو للعراق
نائب كردي:منافذ الإقليم تدار من مافيات الفساد التي تسمح بدخول المخدرات
رئاسة الجمهورية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة يعظم خزينة الدولة
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- رياضية
كومان: الفوز على فايكانو مهتمي قبل مغادرة برشلونة
الأولمبية الأفريقية تعترض على إقامة بطولة كأس العالم كل عامين
المنتخب الأولمبي العراقي يختم تدريباته على ملعب نادي الشباب في البحرين
منتخب العراق الوطني يعلن عن إنتهاء وحدته التدريبية الأولى
محمود:مهمتي مع المنتخب العراقي ستبدأ في المباراة المقبلة مع الفريق السوري
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- تحقيقات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN