التيار الصدري:لن نذهب إلى المعارضة

التيار الصدري:لن نذهب إلى المعارضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم، أن زعيمه ابلغ حلفاءه في تحالف “إنقاذ وطن” بعدم نيته الذهاب الى المعارضة، والمضي بمشروع تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.وقال قيادي في التيار، طلب عدم ذكر اسمه،  إن “زعيم التيار مقتدى الصدر، أوصل رسائل الى حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عدم نيته التوجه الى المعارضة”.وبين ان “الصدر ابلغ الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، انه لن يتنازل عن مشروع حكومة الأغلبية الوطنية والحصول على مزيدا من المناصب ، وسيكمل هذا المشروع بعد انتهاء مهلته الأربعين يوماً التي منحها للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة”.واضاف القيادي في التيار، ان “الصدر يدرك عدم قدرة الإطار على تشكيل أي حكومة دون مشاركة ودعم التيار الصدري، ولهذا هو سيكمل التحرك نحو تشكيل الحكومة بعد عيد الفطر”.

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