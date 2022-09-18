التيار الصدري:لن نسمح بعقد الجلسة البرلمانية وتشكيل الحكومة الإطارية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، أنه لن يسمح للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأيام المقبلة.وقال قيادي بارز في التيار، ان “التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بتشكيل أي حكومة جديدة، يرأسها محمد شياع السوداني او أي شخصية تكون مدعومة من قبل قادة الإطار، وسيعمل على منع تشكيل هذه الحكومة بكل الطرق المتاحة لديه”.وبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “أنصار التيار الصدري، سوف يمنعون عقد أي جلسة برلمانية مخصصة لتشكيل الحكومة الجديدة، واقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء خلال الأيام المقبلة وارد جدا لمنع الاطار من تشكيل الحكومة، ولا تراجع عن مطالب حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”.