التيار الصدري:ما قام به حشد الفياض من تطويق المنطقة الخضراء امراً مرفوض

التيار الصدري:ما قام به حشد الفياض من تطويق المنطقة الخضراء امراً مرفوض
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة سائرون النيابية، اليوم الخميس، تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء بعد حادثة اعتقال قائد عمليات الانبار حشد قاسم مصلح، فيما رأت إن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في حديث صحفي؛ إن “المادة 5 من الدستور تنص إن السيادة للقانون والقانون فوق الجميع ، بالتالي وما جرى من عملية اعتقال قائد الحشد في عمليات الانبار قاسم مصلح جاء ضمن سياق الطبيعي”.وأضاف “نحن نستغرب من عملية تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء واثارة الشارع، إن ما حدث من عملية اعتقال، هو قضية طبيعية وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مشيراً إلى أن “القانون هو الفيصل بالقضية”.ولفت المسعودي، إلى أن “تحشيد الشارع إمر مرفوض، وسيدفع إلى إراقة الدماء وتعطيل الأعمال، وما حدث قضية جنائية وليس سياسية وعلى قادة القوى السياسية حسم الموضوع وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي”.وأوقفت قوة أمنية عراقية، صباح الأربعاء القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية وفق المادة 4 ارهاب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *