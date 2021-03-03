التيار الصدري:مسؤولية الحشد الشعبي حماية العراق وليس الجيش!!

التيار الصدري:مسؤولية الحشد الشعبي حماية العراق وليس الجيش!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن التيار الصدري علاء الربيعي الأربعاء ، الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الفوضى في العراق، مشيرا إلى أن واشنطن ساهمت بتدهور الاوضاع في العراق .وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “التيار الصدري والقوى الأخرى ماتزال رافضة للوجود الأجنبي الأمريكي على الأراضي العراقية”، مؤكدا أن “ قوات الحشد الشعبي  قادرة على حماية العراق ولسنا بحاجة لأي تواجد اجنبي”.وأضاف أن “الوجود الأجنبي عموما والأمريكي خصوصا يمثل خرقا وانتهاكا لسيادة العراق”، مشيرا إلى أن “امريكا ساهمت بتدهور الاوضاع في العراق وجعلت منه ساحة للتدخل الإقليمي والخليجي”.وكان الدبلوماسي الإيراني امير موسوي كشف في وقات سابق، عن وجود ضوء اخضر امريكي يبيح للاتراك لاحتلال جزء من العراق ، لافتا الى ان قصف الحشد الشعبي رسالة أمريكية لمنعه من التصدي للاتراك. 

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