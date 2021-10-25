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مصدر:خلاف بين العبادي والحكيم بسبب الخسارة الانتخابية وتصدع في “الإطار التنسيقي”
التيار الصدري:مقتدى بعث رسالة أطمئنان للشركاء”لن نفتح ملفات الفساد”
ميقاتي للكاظمي:نرسل لكم فنانات لبنان مقابل النفط العراقي
النهج الوطني:المفوضية تعاملت مع المعترضين بسياسة الأمر الواقع
التيار الصدري يواصل “حواراته الاستكشافية” لتشكيل الكتلة الكبرى
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ميقاتي للكاظمي:نرسل لكم فنانات لبنان مقابل النفط العراقي
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستثمار
صالح يؤكد على أهمية تنظيم سوق العمل العراقي
وزير الموارد المائية:إيران ما زالت مصرّة على قطع المياه عن العراق وتركيا استجابت لحصتنا العادلة
النزاهة تكشف عن اختلاسات بملايين الدنانير في نينوى
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- رياضية
المنتخب الأولمبي العراقي يختم تدريباته على ملعب نادي الشباب في البحرين
منتخب العراق الوطني يعلن عن إنتهاء وحدته التدريبية الأولى
محمود:مهمتي مع المنتخب العراقي ستبدأ في المباراة المقبلة مع الفريق السوري
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة
المنتخب الأولمبي يكشف أسماء فريقه للتصفيات الآسيويّة
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- تحقيقات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
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- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN