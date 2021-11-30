التيار الصدري:ميليشيا الحشد الشعبي تتاجر بالموصل ويجب أن تخرج منها

التيار الصدري:ميليشيا الحشد الشعبي تتاجر بالموصل ويجب أن تخرج منها
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- اتهم ممثل مقتدى الصدر حازم الاعرجي ،الثلاثاء، مليشيات  الحشد الشعبي بالسيطرة على مدينة الموصل، محذرا من  خشيته من عودة تنظيم داعش الى المدينة.وقال الاعرجي من جامع الباشا بالموصل بعد الصلاة ولقاء عدد من سكان الموصل؛ “نرفض تواجد ميليشيا الحشد الشعبي في الموصل  من اجل تهريب الحديد والمواد الاخرى وعلينا ان نكون داعمين بقوة لإصلاح واعمار مدينة الموصل وكما قال مقتدى الصدر “الموصل بين فكين فك الارهاب وفك الفساد وهي تعاني منذ تحريرها”.وأضاف ممثل الصدر؛ أن “هناك ميليشيات  في الحشد الشعبي تتاجر بالموصل والوضع في خطر ومحتمل أن نعود الى 2014 ان لم يتم إصلاح ما يجري ووضع حد لها” في اشارة إلى إمكانية عودة تنظيم داعش للسيطرة على مدينة الموصل”.

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