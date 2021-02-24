التيار الصدري:نحن بحاجة إلى صوت الكرد في تشكيل الحكومة القادمة وعلينا تمرير حصتهم في الموازنة

التيار الصدري:نحن بحاجة إلى صوت الكرد في تشكيل الحكومة القادمة وعلينا تمرير حصتهم في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التيار الصدري، رياض المسعودي، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، أنه لا يمكن تمرير قانون موازنة سنة 2021 دون القوى السياسية الكردية.وقال المسعودي في حديث صحفي، إن ” التيار الصدري بحاجة إلى أصوات الأحزاب الكردية في تشكيل الحكومة القادمة ومن هذا المنطلق علينا تمرير حصتهم في الموازنة ، واضاف ، ان الوضع السياسي لا يتحمل مشاكل”.وأوضح، أن “تمرير موازنة 2021 دون الكرد امر مستبعد، فالظرف السياسي محتقن، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، كما هناك قوى سياسية لا ترغب في تمرير الموازنة دون الكرد من القوى الشيعية والسنية، ولهذا تمرير الموازنة لا يمكن إلا من خلال الاتفاق والتوافق بين جميع القوى السياسية”.

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