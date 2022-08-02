التيار الصدري:نرفض الحوار مع الإطار ومشروعنا التغيير الجذري

التيار الصدري:نرفض الحوار مع الإطار ومشروعنا التغيير الجذري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمح القيادي في التيار الصدري جابر الخفاجي، الثلاثاء، إلى رفض المبادرة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بين الأطراف العراقية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.وقال الخفاجي في بيان ، إنه “لا نقبل بأي حلول ترقيعية ولا جلوس على طاولة مستديرة، ولابدّ من تغيير جذري”.وعلل المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلميحه إلى رفض مبادرة الكاظمي قائلا، إن: الشعب أصبح لا يتحمل ولا يتقبل وجود السرّاق، وقد سئمَ العيش مع التبعية والعملاء، وهو ينظر أمام عينه بلده يُسرق، وتتحكم به دول الجوار.وكان رئيس مجلس الوزراء دعا في بيان “جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة، وعدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد”.كما دعا “جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي كشف ، يوم الثلاثاء، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يتحرك لعقد اجتماع طاولة مستديرة، لجمع الفرقاء في العملية السياسية.

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