التيار الصدري:نرفض الحوار مع الإطار ومشروعنا التغيير الجذري

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صالح:تعطل إقرار الموازنة له آثار سلبية على معدلات النمو الاقتصادي
العراق الأول عربيا في الصادرات النفطية إلى أوروبا
النزاهة النيابية:سيتم استجواب وزير التجارة عن ملف فساد البطاقة التموينية
الموارد المائية النيابية:لن نسمح لتركيا بقطع المياه عن العراق
قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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