التيار الصدري:نيجيرفان طالب إعفاء الإقليم من إرسال إيرادات المنافذ والنفط!!

التيار الصدري:نيجيرفان طالب إعفاء الإقليم من إرسال إيرادات المنافذ والنفط!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عنالتيار الصدري علاء الربيعي، الاثنين، عن طرح ثلاثة ملفات خلال زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني لبغداد، مبينا ان حل القضية مع كردستان بحاجة الى تفاهم سياسي.وقال الربيعي في تصريح صحفي، ان “البارزاني وخلال زيارته لبغداد طرح ملفات ادارة المطارات والمنافذ واجراء الانتخابات المبكرة بالإضافة لتصدير النفط هي ابرز الملفات التي طرحها خلال المباحثات”.واضاف انه “لا يمكن حل الازمة مع اقليم كردستان دون ايجاد صيغة تفاهم سياسية مع بين اربيل والقوى السياسية المختلفة في بغداد”.واشار الربيعي الى ان “الخلافات تعود لتراكمات طويلة ولا يمكن حلها بزيارة واحدة وقد تتبعها زيارات لوفود فرعية مختصة لوضع الحلول”.يذكر ان قانون الموازنة الزم الاقليم بتسليم 250 الف برميل نفط  يوميا الى شركة سومو  وكذلك إرسال 50% من إيرادات المنافذ الى بغداد وخلاف ذلك يتوقف العمل بالمادة 11 من القانون.

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