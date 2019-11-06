التيار الصدري يحذر عبد المهدي من فض التظاهرات بالقوة

التيار الصدري يحذر عبد المهدي من فض التظاهرات بالقوة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى التيار الصدري، الأربعاء، اذا كانت الحكومة مجنونة ستفض الاعتصامات بالقوة.وقال عضو التيار، محمد الدراجي في حديث صحفي: “إذا كانت هذه الحكومة مجنونة ستقدم على فض الاعتصامات بالقوة، لأن ضحايا كثراً سيسقطون وسيتعقد الأمر أكثر، وستكون شرعية الحكومة والنظام السياسي ككل على المحك”.وأضاف الدراجي، وهو أحد أعضاء التيار في كربلاء، أن “زعيم التيار مقتدى الصدر أمر بتوفير حماية للمتظاهرين وسنفعل ذلك”.

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