التيار الصدري يرفض “تعديل”قانون الانتخابات لغرض التزوير

التيار الصدري يرفض “تعديل”قانون الانتخابات لغرض التزوير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد القيادي في التيار الصدري جواد الموسوي، الاحد، بعدم السماح بالالتفاف على قانون الانتخابات النيابية بذريعة التعديل.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب استكمل قانون الانتخابات بموافقة جميع القوى السياسية”، مؤكدا أن “سائرون لن تسمح بالالتفاف على قانون الانتخابات من قبل اي جهة بذريعة تعديل القانون”.وأضاف أن “الانتخابات ماضية في العاشر من تشرين الأول المقبل”، مشيرا الى أن “محاولات تعديل القانون لا تتم في هذه الدورة بل في الدورة المقبلة”.وكان عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي استبعد في تصريح سابق إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الجديد ، لافتا إلى أن بعض الكتل رفضت التعديل.يذكر ان سبب رفض التيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات هو لاستخدامة البطاقة الالكترونية “العمية” التي استخدمت في انتخابات 2018 لغرض التزوير.

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