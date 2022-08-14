التيار الصدري يرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان

التيار الصدري يرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، يوم الأحد، دعوى قضائية إلى المحكمة الإتحادية العليا  ضد الرئاسات الثلاث، مطالبا في الوقت ذاته بحل مجلس النواب العراقي وذلك استجابة لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.وتضمنت الدعوى التي قدمها الربيعي، الحكم بحل مجلس النواب العراقي بدورته الحالية، والزام رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة (64/ثانيا) من الدستور العراقي.وتأتي هذه الدعوى في وقت أكد فيه مجلس القضاء الأعلى، بوقت سابق من صباح اليوم، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

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