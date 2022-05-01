التيار الصدري يعلن عن استعداده للذهاب إلى المعارضة

التيار الصدري يعلن عن استعداده للذهاب إلى المعارضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، عن استعداد الكتلة الصدرية للذهاب الى المعارضة.  وقال العبيدي في تصريح صحفي : “إذا شكلت الأحزاب الأخرى الحكومة بدوننا، سنصبح معارضة وسنستقبلها بروح رياضية”.  وأضاف أن “هناك ضغوطا على الأطراف في التحالف الثلاثي من داخل العراق وخارجه، لكن علاقتنا قوية”.

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