التيار الصدري ينتقد انقطاع التيار الكهربائي وهو جزء رئيسي في خراب المنظومة

التيار الصدري ينتقد انقطاع التيار الكهربائي وهو جزء رئيسي في خراب المنظومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين (06 تموز 2020)، انقطاع التيار الكهربائي في المناطق السكنية والمستشفيات، فيما دعا إلى الإسراع بحل المشكلة.وقال الكعبي في بيان : “كيف ينتصر شعبنا على كورونا ويلتزموا بالحظر في ظل انقطاع مُزمن للكهرباء”، مطالباً “وزير الكهرباء للإسراع بحل ازمة انقطاع التيار بالمناطق السكنية والمستشفيات”.ودعا “وزارة الكهرباء للاسراع في حل ازمة استمرار الانقطاع المزمن والمتواصل للتيار الكهربائي في عموم مناطق بغداد والمحافظات بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية”.وتساءل الكعبي: “كيف لابناء شعبنا العزيز الانتصار على وباء كورونا والالتزام بالحظر الصحي في ظل انقطاع متواصل للكهرباء وحجر عدد كبير منهم داخل منازلهم بسبب الاصابة بالفايروس”.وأكد أن “زيادة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المحولات الموجودة وكثرة العطلات فيها بعموم المناطق السكنية  تزامنا مع فترات الحظر الشامل و الجزئي، والحر اللاهب خلال هذه الفترة، كل ذلك يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمواطنين والمصابين بصورة خاصة مما ينذر بخطورة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا”.يذكر ان الدولة صرفت على وزارة الكهرباء منذ 2003 لغاية موازنة 2029 نحو 76 مليار دولار سرقت معظمها من قبل القوى المتنفذة في مقدمتهم التيار الصدري .

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