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صالح والكعبي يؤكدان على الإسراع بإقرار قانون الانتخابات
بيان مشترك للعرب والتركمان:عودة البيشمركة إلى كركوك تفريط بأمن المحافظة
التيار الصدري ينتقد انقطاع التيار الكهربائي وهو جزء رئيسي في خراب المنظومة
الحاقد ضدالعرب عبد الصمد يرفض تعيين نبيل جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي
ائتلاف المالكي يرفض تحويل مبنى السفارة الأمريكية إلى قاعدة عسكرية
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النزاهة النيابية:الإدعاء العام جزء من منظومة الفساد
نائب يدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي
الخدمات النيابية تعلن استعدادها لتقديم ورقة إصلاحية للكاظمي
حزب بارزاني:صرف مستحقات الإقليم بعدها “نفكر”في تسليم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد
الطاقة النيابية تدافع عن بيع النفط العراقي مقابل (بصل) لدعم حزب الله اللبناني
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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