التيار الصدري ينفي علاقته مع السعودية بشراء أراضي في البصرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صلاح العبيدي، اليوم الخميس، علاقة التيار بشراء السعودية أراض عراقية نفطية في البصرة ومدن جنوبية.وقال العبيدي في حديث صحفي له اليوم، أن “هذه الأنباء غير صحيحة والتيار بجميع مفاصله ليس له أي علاقة بهذا الأمر اطلاقا”.وأضاف ان “هذه مجرد شائعات واخبار كاذبة لا صحة لها وتعودنا على إطلاقها بين حين وآخر”.وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية في تقرير لها، اليوم الخميس، ان السعودية وبمساعدة من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر شرعت بشراء اراض في محافظة البصرة ومدن جنوبية نفطية فيما كشفت عن الهدف.وقالت الصحيفة في تقريرها بالتوازي مع احتفاء الصحافة السعودية بقرب افتتاح قنصليةٍ لبلادها في محافظة البصرة جنوبي العراق، باعتبارها الأولى من نوعها في «بلاد الرافدين» عقب قرار الرياض بإعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد في كانون الأوّل 2015، كان لافتاً ترحيب بعض شيوخ عشائر المحافظة ووجهائها، إضافةً إلى عددٍ من أدبائها وشعرائها، بخطوة «خادم الحرمين» (سلمان بن عبد العزيز) و«ولي عهده» (محمد بن سلمان)، وعزمهما على إعادة العلاقات بين البلدين.وتضيف الصحيفة ان هذا التمجيد «الغريب» كان خجولاً جدّاً، ولافتاً جدّاً في الوقت عينه، مع انتشار صور اللافتات التي مُهرت بتوقيع المرحبين في عددٍ من شوارع البصرة وأحيائها، على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي وصفه عددٌ من المراقبين بـ«هجومٍ سعوديٍّ جديد، وبشكلٍ دبلوماسيٍّ ناعم».وأكدت ان إعلان افتتاح القنصلية جاء على لسان السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمّري، الذي خلف السفير الأوّل المثير للجدل ثامر السبهان، الشهر الماضي، حين أشاد بـ«موافقة الحكومة العراقية على افتتاح قنصلية سعودية في البصرة، لتكون القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية السعودية في أربيل»، مؤكّداً أنه «سيجري البحث عن مبنى (للقنصلية) وتفعيلها خلال فترة قريبة جدّاً»، دون أن يحدّد موعداً للافتتاح أو أبرز المهمات التي ستضطلع بها القنصلية، في وقتٍ تزامنت فيه تصريحات الشمري مع إعلان السفير العراقي في الرياض رشدي العاني، تسلّمه طلباً رسميّاً لفتح قنصلية أخرى في مدينة النجف.واضافت ان الخطوة السعودية لم تلق في الجنوب العراقي ووسطه أي ترحيب يذكر، حتى من أولئك السياسيين «المحسوبين» على الرياض، ما خلا «ترحيب اللافتات المصطنع» في شوارع البصرة، الذي روّجته الصحف السعودية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل محسوبة عليها، لكن التسريبات تشير إلى حراك سياسي هدفه تمهيد الأرضية لـ«وجود سعودي» يتعدى الإطار الدبلوماسي.ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة كشفها معلومات تشير الى عن عمليات شراء واسعة للأراضي في المحافظة النفطية، من قبل السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة.وتضيف تلك المصادر أن عمليات الشراء تجري عبر وسطاء ينتمون إلى «التيّار الصدري»، وتحديداً في «لجنته الاقتصادية»، التي سبق أن حلّها زعيم «التيّار» مقتدى الصدر.