التيار الصدري يواصل “حواراته الاستكشافية” لتشكيل الكتلة الكبرى

التيار الصدري يواصل “حواراته الاستكشافية” لتشكيل الكتلة الكبرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي , الاثنين , ان اللجنة التفاوضية للتيار مستمرة بعقد لقاءات وحوارات مع العديد من القوى السياسية بشان تحالفات الكتلة الأكبر , مبينا ان اللجنة ليس لديها أي خطوط حمراء على أي كتلة سياسية.وقال المسعودي في تصريح  صحفي , ان ” اللجنة المنبثقة عن التيار الصدري بشأن عقد الحوارات واللقاءات مع القوى السياسية المتعلقة بإجراء التحالفات الجديدة مازالت مستمرة”.وأضاف ان “اللجنة حددت مستويين من الحوارات الأول على صعيد الكتل السياسية الكبيرة التي تمتلك مقاعد كبيرة والثاني مع القوى الصغيرة والمستقلين”, مؤكدا ان ” اللجنة التفاوضية ليس لديها أي خطوط حمراء على أي كتلة سياسية ولكن توجد لها محددات”.وأشار المسعودي الى ان “التيار الصدري لن يؤمن باي حكومة توافقية بل بحكومة تفاهمات وشراكة وليست مشاركة”.

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