التيار المدني:خلافات حادة بين كوادر الحزب الشيوعي حول تحالف الصدر العامري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو التيار المدني صلاح الشايع، الخميس، عن بروز انقسام حاد بين كوادر الحزب الشيوعي وصل إلى حد الشتائم على خلفية إعلان التحالف بين سائرون والفتح، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ السابق الذي تم بين ائتلافي الوطنية وسائرون والحكمة قد يكون انتهى عملياً مع إعلان التحالف بين سائرون والفتح.وقال الشايع في تصريح صحفي له اليوم، إن “التحالف الجديد سيحاول ضم كتل سنية وكردية اليه للإيحاء بأنه تكتل غير طائفي، غير أن الواقع هو أن الكتلة الأكبر سيبقى عنوانها طائفياً، ولا قيمة لأي تحالفات تكميلية أو تجميلية مع كيانات أخرى من طوائف ثانية، وهذا عكس ما وعد به مقتدى الصدر”.وكشف عن “وجود انقسام حاد وصدمة داخل الوسط المدني، وهناك خلافات وصلت إلى حدّ الشتائم عبر الهاتف طيلة ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء الماضي ، التي أُعلن فيها التحالف الطائفي من النجف بين قيادات وكوادر الحزب الشيوعي وأطراف مدنية خارج العراق وداخله، حمّل معظمهم جاسم الحلفي وأحمد عبد الحسين ورائد فهمي مسؤولية ذلك، باعتبارهم عرابي التحالف الشيوعي مع الصدريين”.واعتبر الشايع أنه “بات من غير المهم معرفة من سيكون رئيس الوزراء أو شكل الحكومة بالنظر لمعرفة التحالف الذي سيشكلها”، مشيراً إلى أن “اتفاق المبادئ السابق الذي تم قبل أيام مع علاوي والحكيم والصدر قد يكون انتهى عملياً مع إعلان الثلاثاء بالتحالف الأخير بين الصدر والعامري”.