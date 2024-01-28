الثقافة النيابية:استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي ” شخصي”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت النائب الاول لرئيس لجنة الثقافة والسياحة الاثار والاعلام في مجلس النواب سميعة الغلاب ان استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي موضوع شخصي ولم نكن على علم بها.وقالت الغلاب في بيان ، ان ” اللجنة لم تؤشر اي ملف لرئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم”، مشيرةً الى ان “اللجنة أبٌلغت من قبل مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حالها حال اللجان الاخرى بان هنالك استجواب لرئيس شبكة الاعلام يوم الثلاثاء المقبل مٌقدم من قبل عضو مجلس النواب رائد المالكي”.واضافت ان “النائب المالكي لم يأخذ رأي اللجنة بالملفات الموجودة لديه والتي تخص عمل رئيس الشبكة، ولم يسأل المستشارين والخبراء الموجودين فيها والذين يتابعون عمل الشبكة منذ سنوات”.وأشادت الغلاب بـ”عمل الشبكة اثناء ترؤس نبيل جاسم لها وانها حققت خطوات ممتازة في النهوض بواقع وسائل الاعلام الحكومية، واسنادها لعمل مجلس النواب على الدوام “. وأعلن مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن تحديد موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، نبيل جاسم، الثلاثاء المقبل وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية.