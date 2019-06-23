الثقافة النيابية تدين اقتحام حماية تاجر حزب الدعوة حمد الموسوي أحدى المؤسسات الصحفية

الثقافة النيابية تدين اقتحام حماية تاجر حزب الدعوة حمد الموسوي أحدى المؤسسات الصحفية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الأحد، ما وصفتها بـ”التصرفات غير المسؤولة” لعدد من الحمايات الذين يدعون الانتماء للنائب حمد الموسوي، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات اذا ثبت تورط النائب بهذا الفعل.وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في تصريح  صحفي/، ان لجنتها “ستحقق بحادثة اقتحام مقر احدى المؤسسات الصحفية وسط العاصمة بغداد وفي حال ثبت تورط حماية النائب حمد الموسوي سنفاتح لجنة الامن والدفاع النيابية لاتخاذ الإجراء اللازم”.وأضافت الغلاب، أن “لجنة الثقافة والإعلام النيابية تدين وبشدة الاعتداء على المؤسسات والكوادر الصحفية مهما كانت انتمائتهم الحزبية”، مؤكدة أن لجنتها “ستتحرك بالاطار القانوني لمعرفة الجهات المتعدية على مقر صحيفة الجورنال”.واوضحت، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن المتعدين على إحدى المؤسسات الإعلامية أفراد يعملون باسمهم الشخصي”، مشيرة إلى أن “اللجنة طالبت الصحيفة بإرسال طلب وأولويات العقد الذي يثبت المقر عائد لها”.يذكر ان النائب حمد الموسوي صاحب مصرف الهدى ومسؤول المكتب الاقتصادي لحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي.

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