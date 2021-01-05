الثلاثاء المقبل .. مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإماراتي

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بالوثيقة..الكاظمي يمنع جميع منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من التصريحات الإعلامية
مفوضية الانتخابات توجه دعوة الى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات المقبلة
نائب كردي يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة
التيار الصدري:الوجود العسكري الأمريكي في العراق”احتلال”
تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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