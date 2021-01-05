الثلاثاء المقبل .. مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإماراتي

الثلاثاء المقبل .. مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإماراتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، الثلاثاء، عن تحديد الامارات لمكان المباراة التي ستجمعها مع منتخبنا الوطني الثلاثاء المقبل.وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، في حديث لوكالات محلية، إن “اللقاء الودي المقرر بين منتخبنا الوطني ومضيفه الإماراتي سيقام على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، بحسب ما اعلنه الاتحاد الاماراتي لكرة القدم”.وبين كامل، أن “اللقاء سيلعب في تمام الساعة السادسة والنصف حسب توقيت بغداد، من يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثاني عشر من الشهر الجاري”.

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