الثلاثاء المقبل ..موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الحلبوسي وحضور 226 نائباً، والمخصصة لمناقشة التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

