الثلاثاء المقبل ..موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
ويتكوف وكوشنر يبحثان مع نتانياهو الوضع في غزة والتوتر مع إيران
واشنطن تطلب من روما الانضمام الى القوة الدولية في غزة
قوات “قسد” الانفصالية تغرق الاتفاق وتستهدف الجيش السوري بطائرات مسيرة
الحكومة السورية تمنح قوات “قسد الانفصالية” أربعة أيام للاندماج
ترامب والشرع يؤكدان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
خبير مائي: تركيا لا تحترم الاتفاقيات المائية مع العراق بسبب ضعف الحكومة الإطارية
وزارة التخطيط:(1.2%)نسبة التضخم في العراق لشهر كانون الأول من العام الماضي
الدولار يرفض نزول أسعار صرفه لخدمة إيران وسراق المال العام
مصدر كردي: حكومة البارزاني مستمرة في تهريب نفط العراق إلى قوات “قسد” في سوريا
-
- رياضية
- تحقيقات
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
تحالفي العزم والحسم يرحبان بقاتل العرب السنّة والنزوح من مناطقهم واغتصاب أراضيهم (المالكي) من أجل المليارات والمناصب
الإطار الإيراني: المالكي رئيسا للحكومة المقبلة
واشنطن تهدد بقطع الدولار عن العراق في حال عدم طرد القيادي في ميليشيا العصائب من منصب النائب الأول لرئيس البرلمان
ائتلاف المالكي: أمريكا وإسرائيل لا مانع لديهما من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة !!!
مصدر سياسي: الفساد في العراق مدعوم حكومياً وسياسياً ونيابياً لا يمكن إزالته
-
- اذاعة INN