الجابري:مجلس الوزراء وافق على خطة كهرباء محافظة ذي قار

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب، ستار الجابري، اليوم الاربعاء، تصويت مجلس الوزراء على اقرار خطة كهرباء محافظة ذي قار بمبلغ يزيد على 300 مليار دينار.وقال ستار الجابري، في بيان ، إن “مجلس الوزراء على اقرار خطة كهرباء محافظة ذي قار بمبلغ يزيد على 300 مليار دينار”، مبيناً أن “هذا الانجاز من ضمن مطالب نواب ذي قار في القرار النيابي الذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة”.وأضاف الجابري، أن “القرار بشأن ذي قار نص على أن تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء كون المحافظة اقل تجهيزا بالتيار الكهربائي والمصادقة على الخطة المقيمة لحل الاختناق وأكمال شبكة النقل والتوزيع بالمحافظة التي تحتاج الى مبالغ”، داعياً المالية إلى “اجراء التسهيلات اللازمة سواء كانت من الميزانية او من القروض لتسهيل اكمال الفترة المذكورة”.